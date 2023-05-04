МИНСК, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением продлило запрет на ввоз товаров Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf в страну до 4 ноября, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. Белорусский экспорт по итогам I квартала восстановил потери от санкций

"Продлить до 4 ноября 2023 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240 "О применении специальных мер". Настоящее постановление вступает в силу с 5 мая 2023 года", — говорится в документе.

В этих пунктах говорится об утверждении перечня запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии товаров и устанавливаются некоторые исключения.

Власти Белоруссии в мае 2021 года ввели временный запрет на ввоз и реализацию в стране некоторых товаров. Среди них указывалась продукция чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Изначально ограничения были введены до 4 ноября 2021 года, а потом продлены до 4 мая 2022 года, а затем — до ноября 2022 года. В ноябре решение было продлено до 4 мая 2023 года включительно.

При этом постановление не распространялось на ввозимые гражданами в Белоруссию товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства. Решение не касалось остатков запрещенных товаров, промаркированных специальными контрольными знаками.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска. Президентская пресс-служба отмечала, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики.