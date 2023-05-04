АСТАНА, 4 мая — ПРАЙМ. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения об особенностях уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости. Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 16,8 процента

Двадцатого апреля мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял этот закон.

Соглашение было подписано в Москве 19 апреля 2022 года президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Оно направлено на совершенствование системы обеспечения и упрощение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита.

Соглашение будет применяться в случае, когда товары помещаются под процедуру таможенного транзита в одном государстве-члене ЕАЭС, а таможенные и иные платежи уплачиваются в другом.

Документ устанавливает случаи и условия применения упрощений при использовании генерального обеспечения платежей, а также определяет основы взаимодействия таможенных органов стран — сторон соглашения.

Предусматривается также, что обмен сведениями о возможности использования обеспечения, о резервировании сумм обеспечения и их разрезервировании (снятии запрета использования) будет осуществляться в соответствии с договором о ЕАЭС.

Закон направляется на подпись главе государства.