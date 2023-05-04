МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Настоящая политическая власть в США находится в руках жены президента Джо Байдена — Джилл Байден, пишет Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive. В США назвали пять страшнейших ошибок Байдена

По его словам, Джилл Байден, по сути, является первой женщиной-президентом Соединенных Штатов.

"Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена (тех, что все еще верны Обаме или Клинтонам). Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно напугать", — отметил он.

По словам аналитика, первая леди "оказывает значительное влияние на события, с которыми приходится иметь дело ее мужу как лидеру того, что осталось от Свободного мира".

Автор привел публикацию Politico со ссылкой на неназванный источник из администрации Байдена — как утверждается, первая леди обычно присутствует на встречах президента в Белом доме, слушает доклады о стратегических проблемах и задает вопросы.

"Это настоящая сила за троном. Вот почему такого человека, как Джо Байден, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживают в качестве подставного лица: потому что открывает возможности для продвижения Джилл Байден. Она не озвучивает решения. Но она находится в комнате, формируя беседу и эффективно следя за тем, чтобы все звезды, как говорится в пословице, выстраивались так, как ей хочется. Люди, которые с сочувствием смотрят на Джо Байдена, которые видят, что он нездоров, часто недоумевают, почему его семья так поступает с ним", — отметил он.

Вейхерт подчеркнул, что, если Джилл Байден позволит мужу покинуть Белый дом после окончания срока его полномочий, все это исчезнет — в частности, "мгновенно испарятся" деньги, и поэтому она не может "просто так это оставить".