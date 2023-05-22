МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут выполнять платежные обязательства самое позднее до начала июня, если власти страны не решат вопрос с повышением потолка госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен в эфире NBC. Байден считает, что США могут избежать наступления дефолта

"Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, сохраняя возможность оплачивать все наши счета, довольно низки", — отметила она.

Таким образом, правительство должно найти выход из ситуации к первому июня. Как заявила Йеллен, это жесткий крайний срок.

После 15 июня ожидаются "серьезные" налоговые платежи, однако, как подчеркнула министр, США вряд ли получится дотянуть до этой даты. Йеллен предупредила, что некоторые счета останутся неоплаченными, если потолок долга не повысят.

Минфин в письмах конгрессу предупредил, что уже первого июня страна, скорее всего, будет не в состоянии обслуживать в полном объеме обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований. Нынешний потолок госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс повышает чуть ли не автоматически, однако в этот раз республиканская оппозиция, которая контролирует палату представителей, требует взамен снизить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев утвержден палатой представителей, однако не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето, если до этого дойдет дело.