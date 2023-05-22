МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украинские беженцы могут потерять все полагающиеся им льготы даже при кратковременном выезде из Польши, пишет Wyborcza. Украинская беженка пожаловалась, что Румыния сократила содержание

По данным издания, украинские беженцы, имеющие защитный статус UKR, который дает право на пособие и бесплатное медобслуживание, сталкиваются с проблемами, если временно покидают территорию республики. В такой ситуации оказалась беженка по имени Людмила — ее сыну стало ночью плохо, и они направились в больницу, однако ей пришлось заплатить за лечение восемь тысяч злотых, несмотря на статус беженца. При этом выяснилось, что льготы женщина потеряла, выехав за границу на несколько дней для продления документов об инвалидности сына. Беженке пришлось "ходить из кабинета в кабинет" на протяжении долгого времени, чтобы решить проблему.

Подобных жалоб в последнее время отмечается большое количество, пишет издание. По свидетельству беженцев, для восстановления льгот порой приходится "блуждать по всем кругам ада".

Согласно нормативам, статус теряется только при пребывании за пределами Польши более 30 дней — однако зачастую сотрудники пограничной службы отмечают в документах дату выезда беженца из страны, но забывают проставить дату въезда.

Как отмечается, беженцы иногда могут потерять свои льготы, даже не покидая Польши.