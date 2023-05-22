МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю, пишут "Известия". Сами себя наказали. Почему в России некому работать даже за большие деньги

С соответствующей инициативой выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Она направила обращение главе Минтруда Антону Котякову.

Как отмечается в нем, до введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших мировых экономик, однако сейчас число ограничительных мер значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор.

"Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", — говорится в письме.

По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом Владимиром Путиным на 2023 год: достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

В ассоциации напомнили, что во время Великой Отечественной войны россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю. После победы рабочий день постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, а в 1967 году была установлена пятидневка с восьмичасовым рабочим днем.