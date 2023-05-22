МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Решение G7 ужесточить санкционное давление на Россию указывает на провал политики Запада: Москва оказывает более жесткое экономическое сопротивление, чем ожидалось, пишет обозреватель британского издания The Guardian Ларри Эллиотт. СМИ: отказ Европы от российских энергоресурсов бьет по самым бедным

"Последние 15 месяцев выявили трудности экономической осады страны, столь богатой природными ресурсами и техническими возможностями, как Россия", — отмечает он.

Автор напомнил, что, согласно прежним прогнозам МВФ, российская экономика должна была упасть на 8,5 процента в 2022 году, однако показатель позже был скорректирован до минус 2,5 процента. А в этом году прогнозируется уже рост на 0,7 процента. "Инфляция находится на трехлетнем минимуме в 2,3 процента — ниже, чем в США, Великобритании или еврозоне", — добавил он.

По его словам, санкции дают россиянам стимул заменять западный импорт продуктами Отечественного производства.

"Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, у России есть все необходимые компоненты — продукты питания, топливо, материалы, научные и инженерные таланты", — приводится в статье мнение американского экономиста Джеймса Гэлбрейта.

Автор делает вывод, что новые санкции и обещание Запада поддерживать Украину "сколько потребуется" — это признание того, что Россия оказывает более жесткое экономическое сопротивление, чем ожидала "Большая семерка".