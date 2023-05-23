ВАШИНГТОН, 23 мая — ПРАЙМ. Бездействие президента США Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории страны, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Минфин США предупредил о последствиях затягивания решения по госдолгу

"До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории", — написал Маккарти в Twitter.

Он утверждает, что призывал к переговорам о госдолге еще в середине января, но президент не откликался, и лишь в середине мая Байден, как указывает Маккарти, признал, что такие переговоры необходимы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны.

Сам Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и добавил, что не может гарантировать, что дефолта не случится.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.