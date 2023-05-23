ВАШИНГТОН, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил на встрече со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, что испытывает оптимизм в контексте переговоров по госдолгу. Спикер Маккарти: бездействие Байдена может привести к дефолту США

"Мы настроены оптимистично относительно того, что удастся достичь прогресса, потому что мы оба согласны с тем, что дефолта быть не должно, нужно что-то предпринять для этого", — сказал Байден, открывая встречу.

По его словам, невозможность США платить по долгам обернется проблемами не только для американцев, но и для всего мира.

Байден заявил, что готов к дальнейшей работе по сокращению дефицита бюджета, но есть разногласия в вопросе его расходной части. "Я думаю, у нас получится оказаться там, где нужно. Мы оба понимаем, что на нас огромная ответственность", — заявил Байден.

Со своей стороны Маккарти заявил, что "нужно менять траекторию", и госдолг США слишком велик. По его словам, президент не возражает против такой постановки вопроса. "Думаю, в конце концов нам удастся найти точки соприкосновения", — сказал Маккарти.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.