ВАШИНГТОН, 23 мая — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров по потолку госдолга, но, несмотря на десятидневный дедлайн, у законодателей должно быть 72 часа на изучение окончательной договоренности. Маккарти заявил, что власти США не обсуждают сокращение оборонных расходов

"Я верю, что мы прорвемся, что нам удастся договориться", — сказал Маккарти журналистам.

По его словам, после встречи с президентом остались "философские" расхождения, но контакт был продуктивным.

Он подчеркнул, что, несмотря на надвигающийся крайний срок, намерен дать законодателям три дня на изучение окончательного варианта договоренности. "Правило трех дней существует по определенной причине: если вы хотите провести подобный закон, у всех должны быть 72 часа, чтобы они знали, за что голосуют", — сказал Маккарти.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.