ВАШИНГТОН, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал встречу со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу продуктивной. Маккарти заявил, что договоренности по госдолгу США будут достигнуты

"Только что завершилась продуктивная встреча с Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофу в экономике", — говорится в распространенном заявлении Байдена.

По его словам, на встрече еще раз было подтверждено, что возможность дефолта не рассматривается, и необходимо двигаться к двухпартийной договоренности. И хотя, как заявил Байден, разногласия остаются, но команды президента и спикера продолжат обсуждать, что необходимо для продвижения вперед.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.