Президент США Байден назвал встречу со спикером Маккарти по госдолгу продуктивной
ВАШИНГТОН, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал встречу со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу продуктивной.
"Только что завершилась продуктивная встреча с Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофу в экономике", — говорится в распространенном заявлении Байдена.
По его словам, на встрече еще раз было подтверждено, что возможность дефолта не рассматривается, и необходимо двигаться к двухпартийной договоренности. И хотя, как заявил Байден, разногласия остаются, но команды президента и спикера продолжат обсуждать, что необходимо для продвижения вперед.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230523/840657287.html