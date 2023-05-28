МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Американский бизнесмен, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма об эффективности трат США на Украину. Медведев пошутил о мечтах и реальности Украины

Грэм приехал в Киев, где встретился Владимиром Зеленским — тот поблагодарил народ и власти США за "большую помощь" в укрепление обороноспособности Украины. Сенатор заявил, что поддержка Киева, из-за чего гибнут россияне, является "лучшим, на что мы когда-либо тратили деньги".

Маск оставил комментарий из одного слова "Когда-либо?" под твитом издания Zero Hedge, где приводилось высказывание Грэма.

В октябре 2022 года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и снова провести референдумы под наблюдением ООН на недавно присоединившихся к России территориях. После этого Грэм предложил лишить компанию Tesla налоговых льгот и использовать эти средства для помощи Киеву.