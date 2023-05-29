ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. В палате представителей США не уверены в успехе голосования по госдолгу

"Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу", — заявил он журналистам по итогам телефонного разговора с Маккарти, посвященного финализации договоренности по избежанию дефолта США.

Байден добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.

Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.

По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.

Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.