Президент Байден достиг соглашения со спикером Маккарти для избежания дефолта США
ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны.
"Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу", — заявил он журналистам по итогам телефонного разговора с Маккарти, посвященного финализации договоренности по избежанию дефолта США.
Байден добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.
Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.
Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230529/840703855.html