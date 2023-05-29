МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Видео с высказываниями сенатора конгресса США Линдси Грэма на встрече с Владимиром Зеленским о "гибели русских" на Украине и "удачной трате денег" американцами было смонтировано Киевом, передает Reuters. Медведев ответил на слова сенатора Грэма о тратах США на убийство россиян

Из первоначально опубликованной пресс-службой Зеленского краткой записи встречи следует, что Грэм говорит, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", и там же звучала фраза, что "гибнут русские".

Как пишет агентство, из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях беседы.

"Но обнародование офисом президента Украины полных комментариев Грэма показало, что такой связи нет", — говорится в сообщении.

Сам Грэм заявил, что в ходе встречи в Киеве похвалил стойкость украинцев, которым помогают Соединенные Штаты. В разговоре с Зеленским он заявил, что действия украинцев напомнили ему историю США. "Было в Америке время, когда мы так же сражались до последнего, мы бы или стали свободными, или погибли", — сказал сенатор. Зеленский ответил, что теперь США свободны и украинцы "тоже будут". "И русские погибают", — добавил Грэм.