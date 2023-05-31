ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В США рассказали о последствиях кризиса лимита госдолга для доллара

Законодатели в среду приступают к обсуждению инициативы, которая на два года отменяет потолок государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета.

"Мы думаем, он (законопроект) пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня", — сказала Жан-Пьер в интервью телеканалу CNN.

По расчетам министерства финансов, без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований США уже 5 июня окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик.

В основу законопроекта легли компромиссные договоренности, которых на минувших выходных достигли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти.