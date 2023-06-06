МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. США находятся в глубочайшем политическом кризисе, который грозит им полным коллапсом, и, исходя из исторического опыта, очевидно, что остановить этот процесс может лишь насильственная революция, а более мирный вариант невозможен из-за действий американской элиты, пишет Питер Турчин для издания The Atlantic. Американский разведчик объяснил, за что мир должен благодарить Путина

По его словам, в ходе исследования истории различных обществ за последние десять тысяч лет было выявлено, что конкретное сочетание причин, ведущих к кризису, меняется, но при этом выделяется два основных фактора нестабильности. Во-первых, это массовое обнищание народа, когда экономическое состояние широких слоев населения резко ухудшается. И второй, более важный фактор, это "избыточное производство" элиты: общество формирует слишком много сверхбогатых и сверхобразованных людей и недостаточно элитарных должностей, способных удовлетворять их амбиции, объяснил автор.

Он приводит статистику, согласно которой за последние 50 лет, несмотря на общий экономический рост, качество жизни большинства американцев упало. "Богатые стали еще зажиточнее, в то время как доходы и заработная плата средней семьи в США остались на прежнем уровне. В результате наша социальная пирамида утяжелилась наверху", — отметил автор.

Одновременно, добавил он, в стране началось избыточное производство выпускников университетов с учеными степенями: все больше и больше людей, претендующих на власть, начали борьбу за относительно фиксированное количество элитарных мест. Конкуренция между ними разъела социальные нормы и институты, управляющие обществом, делает вывод Турчин.

США уже дважды проходили через это, напоминает он: в первый раз дело закончилось гражданской войной, тогда как второй сначала привел к периоду необычайно широкого процветания.

Основы этого широкомасштабного послевоенного процветания — и окончательного согласия с ним правящей элиты — были заложены в прогрессивную эпоху и подкреплены "новым курсом" президента Франклина Рузвельта, отметил Турчин. В частности, новое законодательство гарантировало профсоюзам право на ведение коллективных переговоров, вводило минимальную заработную плату и устанавливало систему социального обеспечения.

Однако в последние десятилетия этот социальный договор был расторгнут, подчеркнул автор.

"Долгая история человеческого общества, собранная в нашей базе данных, позволяет предположить, что нынешняя экономика Америки настолько прибыльна для правящих элит, что для проведения фундаментальных реформ может потребоваться насильственная революция. Но у нас есть причины надеяться. Нередко правящий класс — при соответствующем давлении снизу — допускает ненасильственное обращение вспять "перепроизводства" элиты. Но такой результат требует, чтобы наши верхи пожертвовали своими краткосрочными личными интересами ради долгосрочных коллективных интересов. На данный момент элиты, похоже, не готовы к этому", — делает вывод автор.

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