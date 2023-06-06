МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Минюст РФ в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пакет документов проекта.

В понедельник в телеграм-канале Минфина РФ сообщалось, что законопроект на сверхприбыль прошлых лет был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина.

По данным газеты, в Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году, когда власти изъяли, например, у "Газпрома" через НДПИ 1,2 трлн рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины.

"В Минюсте также обращают внимание, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 конституции ("Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют")", — говорится в статье.

Кроме того, в Минюсте обратили внимание, что "внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены", пишет газета.

Минюст написал в заключении, что также не был представлен "анализ финансовой деятельности таких лиц, подтверждающий снижение уровня доходов таких организаций". По мнению ведомства, каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги. Кроме того, "налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными".