МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Потери вооруженных сил Украины в боях составили порядка 350 тысяч человек, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News. В США рассказали, почему страны НАТО ненавидят Зеленского

"По некоторым данным, на фронте уже погибли около 350 тысяч украинцев. И нам не говорят об этом", — сказал он.

Политик обвинил власти США и Украины, что они скрывают истинное количество убитых. Он напомнил, как правительство лгало о пандемии COVID-19 о войне в Ираке.

"Я думаю, что администрация и Пентагон неискренны с американским народом по вопросу о реальном числе жертв украинцев. И я думаю, что украинское правительство тоже врет", — отметил Кеннеди.

Он добавил, что администрация США скрывает от американцев правду не только о количестве погибших, но и об истинных причинах конфликта на Украине.

"Нас уверяли, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но в действительности неоконсерваторы в Белом доме в течение десяти лет готовили и провоцировали этот конфликт, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток его урегулировать ", — подчеркнул Кеннеди.