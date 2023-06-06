ПЕКИН, 6 июн — ПРАЙМ. Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за собственное плохое управление в области контроля проблемы фентанила, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка.

Министерство коммерции Китая во вторник заявило, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила.

"США, не принимая во внимание факты, ввели санкции против китайских юридических и физических лиц на том основании, что якобы таблеточные прессы и пресс-формы, продаваемые в США и Мексику, могут быть использованы для производства фентанила, что является попыткой запутать и ввести в заблуждение общественность, а также переложить ответственность за собственное плохое управление", — указали в ведомстве.

Подчеркивается, что "Китай решительно выступает против этого и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц".