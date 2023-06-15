ТОКИО, 15 июн — ПРАЙМ. Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Японские компании сжиженного газа оказались в ловушке из-за кибератаки

Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%.

Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.

Экспорт пластмасс взлетел на 978,7%, каучука – на 990,2%.

Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила экспорт в Россию бумаги и бумажной продукции на 44,8%, медицинских изделий – на 51,9%, продукции из металла и стали – на 77,7%.

Импорт зерновых взлетел на 2098,7%, рыбы и рыбной продукции – на 14,6%.

Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила импорт российских овощей на 82%. Соевые бобы и фрукты из РФ в Японию в мае не импортировались.

Экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился на 110,8%, автомобилей – на 100,3%. Из них экспорт легковых автомобилей в подотчетный период вырос на 104%, а автобусов и грузовиков – на 35,8%.

Вместе с этим, экспорт мотоциклов из Японии в РФ в мае этого года снизился на 22,2%.

Экспорт компьютеров в отчетный период просел на 94,4% по сравнению с маем 2022 года. Комплектующие к компьютерам не экспортировались.