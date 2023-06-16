С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России сохранит ставку на текущем уровне в 7,5% годовых до конца года, при этом консервативность регулятора не позволяет снизить ее, несмотря на умеренное инфляционное давление, сказала РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях.

"Мы ожидаем сохранение достаточно жесткой риторики, но сохранение ставки до конца года на текущих уровнях", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.

Экономист считает, что ожидания ЦБ по инфляции слишком высокие, а также недооценивается реальная стоимость фондирования для предприятий и банков при нынешних уровнях ключевой ставки.

"Консерватизм и ригидность Банка России приводит к тому, что ставка поддерживается на высоком уровне даже при умеренном инфляционном давлении", — заключила Чекурова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.