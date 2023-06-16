"Эксперт РА" прогнозирует, что инфляция в России к концу года будет чуть ниже шести процентов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Существенного ускорения годовой инфляции в России во втором полугодии не ожидается, поэтому к концу года она будет находиться немного ниже 6%, считает гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем инфляцию в 2023 году несколько ниже 6%, возможно, 5,5%, не ожидая существенного ускорения во втором полугодии", — сказала РИА Новости Чекурова в кулуарах ПМЭФ.
При этом эксперт ждет возвращения инфляции к цели в 4% уже в первом полугодии 2024 года.
Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 13 июня ускорилась до 2,87% с 2,68% неделей ранее. ЦБ ждет, что она продолжит повышаться в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из эффекта базы.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230616/840844174.html