САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Существенного ускорения годовой инфляции в России во втором полугодии не ожидается, поэтому к концу года она будет находиться немного ниже 6%, считает гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"Мы ожидаем инфляцию в 2023 году несколько ниже 6%, возможно, 5,5%, не ожидая существенного ускорения во втором полугодии", — сказала РИА Новости Чекурова в кулуарах ПМЭФ.

При этом эксперт ждет возвращения инфляции к цели в 4% уже в первом полугодии 2024 года.

Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 13 июня ускорилась до 2,87% с 2,68% неделей ранее. ЦБ ждет, что она продолжит повышаться в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из эффекта базы.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.