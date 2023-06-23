МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Доходы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в 2022 году были в 2 раза выше прогноза, составили 59,6 миллиарда рублей, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета за 2022 год в ФССП.

"В отчетном году доходы ФССП России составили 59,6 миллиарда рублей, что в 2 раза выше прогноза. Причины превышения – поступления значительных сумм исполнительского сбора по крупным должникам, администрирование новых видов доходов, а также отсутствие уточнения прогнозных значений. При этом наибольший удельный вес поступлений (61,4% или 36,5 миллиарда рублей) приходится на исполнительский сбор", — говорится в материалах.

Расходы ФССП, согласно проверке, были исполнены в сумме 74,6 миллиарда рублей, или 99,7% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи, а неисполненные назначения в размере 207,3 миллиона рублей образовались из-за нарушения подрядными организациями условий и сроков исполнения контрактов.

"Дебиторская задолженность Службы за год уменьшилась на 0,9% и составила 163,8 миллиарда рублей, кредиторская задолженность, напротив, увеличилась на 12,2% и составила 432,4 миллиона рублей. По итогам реализации ФАИП в отчетном году введены в эксплуатацию два здания территориальных органов Службы. Срок еще одного объекта перенесен на 2023 год. Объем незавершенного строительства сократился за год на 390,9 миллиона рублей и составил 298,6 миллиона рублей", — сообщает Счетная палата.

Как отмечают аудиторы, в отчетном году ФССП России участвовала в реализации двух федеральных проектов – "Информационная инфраструктура" и "Цифровое государственное управление". По первому федпроекту расходы исполнены практически в полном объеме (99,9%), а по второму — расходы не осуществлялись из-за нарушения подрядчиком условий и сроков исполнения контракта. В результате предусмотренные мероприятия по доработке АИС ФССП России в части компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" не завершены, указывают в контрольном ведомстве.

В ходе контрольного мероприятия установлено 26 фактов нарушений и недостатков на общую сумму 6,6 миллиарда рублей. При этом, по словам аудиторов, основные нарушения были связаны с ведением бюджетного учета и отчетности и были устранены в ходе проверки. Кроме того, Счетная палата отметила отдельные нарушения в сфере закупок, в том числе несоблюдение порядка заключения контрактов и определения размера штрафов.