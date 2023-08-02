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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230802/841269136.html
Белый дом не согласился с понижением агентством Fitch рейтинга США
Макроэкономика
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Белый дом не согласен с понижением агентством Fitch рейтинга США и винит в экономических проблемах республиканцев, заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер... ПРАЙМ, 02.08.2023
макроэкономика, рынки, экономика, облигации, новости, fitch, рейтинг, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Белый дом не согласен с понижением агентством Fitch рейтинга США и винит в экономических проблемах республиканцев, заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер.
"Мы категорически не согласны с этим решением", — говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер.
По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".
Как заявила Жан-Пьер, угрозой для экономики США остается "экстремизм со стороны республиканских чиновников", которые мешают экономическим инициативам Байдена.
Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+.