ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Белый дом не согласен с понижением агентством Fitch рейтинга США и винит в экономических проблемах республиканцев, заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер. Трампу предъявили новые обвинения

"Мы категорически не согласны с этим решением", — говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер.

По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".

Как заявила Жан-Пьер, угрозой для экономики США остается "экстремизм со стороны республиканских чиновников", которые мешают экономическим инициативам Байдена.

Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+.