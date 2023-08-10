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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230810/841366239.html
Минобороны сообщило об отражении атак украинских беспилотников
Макроэкономика
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В Подмосковье, Калужской области и Севастополе пресекли атаки с применением беспилотников, сообщает Минобороны. Так, средства ПВО рано утром в Малоярославецком районе сбили один... ПРАЙМ, 10.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В Подмосковье, Калужской области и Севастополе пресекли атаки с применением беспилотников, сообщает Минобороны.
Так, средства ПВО рано утром в Малоярославецком районе сбили один из украинских беспилотников, следовавших в направлении Москвы. Второй поразили над территорией Одинцовского района.
Кроме того, вблизи Севастополя ночью средства ПВО сбили еще два беспилотника, а девять БПЛА подавили средствами РЭБ. Аппараты упали в море и своей цели не достигли.
В результате попыток атак никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что около 04:00 утра ПВО обнаружила два аппарата. Один из летевших в направлении столицы БПЛА был поражен над территорией Калужской области, другой сбит в районе Центральной кольцевой автодороги.
Накануне ночью ПВО сбила два БПЛА под Москвой — один у Домодедово, второй был уничтожен к западу от столицы, в районе Минского шоссе.