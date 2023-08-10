МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В Подмосковье, Калужской области и Севастополе пресекли атаки с применением беспилотников, сообщает Минобороны. Домодедово и Внуково вводили временные меры по ограничению полетов

Так, средства ПВО рано утром в Малоярославецком районе сбили один из украинских беспилотников, следовавших в направлении Москвы. Второй поразили над территорией Одинцовского района.

Кроме того, вблизи Севастополя ночью средства ПВО сбили еще два беспилотника, а девять БПЛА подавили средствами РЭБ. Аппараты упали в море и своей цели не достигли.

В результате попыток атак никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что около 04:00 утра ПВО обнаружила два аппарата. Один из летевших в направлении столицы БПЛА был поражен над территорией Калужской области, другой сбит в районе Центральной кольцевой автодороги.

Накануне ночью ПВО сбила два БПЛА под Москвой — один у Домодедово, второй был уничтожен к западу от столицы, в районе Минского шоссе.