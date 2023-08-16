МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Спрос на копирайтеров среди российских компаний за год вырос на 63%, на финансовых менеджеров — на 43%, а на юристов и SMM-специалистов — на 42% и 28% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру". Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России в августе

"За год спрос на офисных специалистов вырос на 14%. Наибольший рост спроса год к году наблюдается по юристам (+42%), копирайтерам (+63%), финансовым менеджерам (+43%), SMM-специалистам (+28%). Стоит отметить, что в 2022 году спрос на работников этих специальностей существенно снизился из-за ухода с рынка части международных компаний", — говорится в исследовании. Сравнивались данные за июль-месяц 2023 и 2022 годов.

В свою очередь средняя зарплата работников офисных специальностей за год выросла на 10%: у юрисконсультов — на 17%, финансовых менеджеров — на 15%, офис-менеджеров — на 6%, а экономистов — на 3%.

Средние зарплатные ожидания соискателей среди офисных работников также увеличились на 10%: у женщин желаемая зарплата выросла за год на 12%, а у мужчин — на 5%. Наибольший рост зарплатных ожиданий заметен у SMM-менеджеров, экономистов, бухгалтеров, секретарей, юрисконсультов, офис-менеджеров, кредитных специалистов и копирайтеров.

"В минувшем году спрос на сотрудников офисных специальностей существенно снизился. Во многом на сложившееся положение дел повлиял уход части западных компаний с российского рынка… Но уже в этом году, в связи с динамикой развития бизнеса, в стране стали заметны значительные изменения в структуре спроса. Российские компании стали чаще занимать ниши ушедших с рынка организаций. Многие увеличили бюджеты на продвижение, пересмотрели стратегию развития и антикризисные меры", — добавил руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.