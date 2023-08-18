МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Если между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией и Китаем с другой, разразится прямой военный конфликт, то США могут столкнуться с опасностью исчезновения в нынешнем виде, заявил в интервью Такеру Карлсону, ведущему канала в соцсети X, претендент на выдвижение в качестве кандидата на пост президента США Вивек Рамасвами. Издание Politico оценило итоги переговоров Блинкена и Цинь Гана

"Думаю, есть шанс, что если мы окажемся вовлеченными в войну с альянсом ядерных держав России и Китая, то Соединенные Штаты, в том виде, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть", — подчеркнул он.

Политик добавил, что США не располагают возможностями по защите от нападения с применением ядерного оружия.

При этом, по словам Рамасвами, можно сказать, что национальная оборона его страны "уже давно не об обороне".

Ранее было высказано мнение, что Китай с самого начала всегда поддерживал Москву, поскольку Пекин знает: если Россия проиграет, то после нее Вашингтон нападет на КНР. Вместе с тем, министр обороны Китая Ли Шанфу заявлял, что сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран.