Политик Рамасвами: США исчезнут, если вступят в конфликт с Россией и Китаем
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Если между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией и Китаем с другой, разразится прямой военный конфликт, то США могут столкнуться с опасностью исчезновения в нынешнем виде, заявил в интервью Такеру Карлсону, ведущему канала в соцсети X, претендент на выдвижение в качестве кандидата на пост президента США Вивек Рамасвами.
"Думаю, есть шанс, что если мы окажемся вовлеченными в войну с альянсом ядерных держав России и Китая, то Соединенные Штаты, в том виде, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть", — подчеркнул он.
Политик добавил, что США не располагают возможностями по защите от нападения с применением ядерного оружия.
При этом, по словам Рамасвами, можно сказать, что национальная оборона его страны "уже давно не об обороне".
Ранее было высказано мнение, что Китай с самого начала всегда поддерживал Москву, поскольку Пекин знает: если Россия проиграет, то после нее Вашингтон нападет на КНР. Вместе с тем, министр обороны Китая Ли Шанфу заявлял, что сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230818/841501368.html