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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230821/841526108.html
ЕАБР прогнозирует высокий итоговый рост ВВП Белоруссии за год
Макроэкономика
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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует высокий итоговый рост ВВП Белоруссии в 2023 году, говорится в макрообзоре от аналитиков банка. Как отметили в ЕАБР, белорусский ВВП... ПРАЙМ, 21.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, белоруссия, ввп, еабр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 21 авг — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует высокий итоговый рост ВВП Белоруссии в 2023 году, говорится в макрообзоре от аналитиков банка.
Как отметили в ЕАБР, белорусский ВВП по итогам января-июля вырос на 2,9% в годовом измерении, в то время как аналогичный показатель по итогам января-мая составлял 2%. Промышленность по-прежнему является основным драйвером роста (в январе-июле наблюдался прирост на 7,1% после 6% в январе-июне).
"В оставшиеся месяцы текущего года по мере повышения базы сравнения промышленность и ВВП замедлят темпы роста. Вместе с тем динамичный рост в первой половине года обеспечит высокий итоговый рост ВВП за 2023 г", — отмечается в обзоре.