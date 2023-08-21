МИНСК, 21 авг — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует высокий итоговый рост ВВП Белоруссии в 2023 году, говорится в макрообзоре от аналитиков банка. В ЕАБР отметили ускорение экономического роста Белоруссии

Как отметили в ЕАБР, белорусский ВВП по итогам января-июля вырос на 2,9% в годовом измерении, в то время как аналогичный показатель по итогам января-мая составлял 2%. Промышленность по-прежнему является основным драйвером роста (в январе-июле наблюдался прирост на 7,1% после 6% в январе-июне).

"В оставшиеся месяцы текущего года по мере повышения базы сравнения промышленность и ВВП замедлят темпы роста. Вместе с тем динамичный рост в первой половине года обеспечит высокий итоговый рост ВВП за 2023 г", — отмечается в обзоре.