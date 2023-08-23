УФА, 23 авг — ПРАЙМ. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье" заявил о необходимости содействия брендозамещению в стране, чтобы российские производители отечественных брендов могли работать и на экспорт. В Минпромторге прокомментировали цены социально значимых товаров

Форум проходит в Уфе с 23 по 25 августа.

Кузнецов со ссылкой на специалистов рассказал, что Россия является второй брендозависимой страной в мире, после Бразилии. "То есть, наши люди – повернутые на брендах. И, это были в основном транснациональные бренды, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу, и у нас появляется уникальнейшая возможность по созданию наших брендов в тех нишах, которые были заняты иностранными брендами", — сказал он.

По его словам, "в настоящее время в стране активно происходит брендозамещение и практически все площади, которые занимали транснациональные фешн-ритейлеры, сейчас заняты в значительной мере российскими брендами, а не сторонними игроками из дружественных стран".

"Это дает нам то, что технологии производства, технологии маркетинга находятся и развиваются в России. Брендозамещение происходит. Нам нужно всячески содействовать этому. Это очень хорошая история. Все-таки, мы, как страна производящая, в том числе продовольствие, и если мы что-то хотим экспортировать, а экспортируется, если говорить о потребительском товаре, экспортируется бренд и может экспортироваться только тот бренд, который силен на внутреннем рынке. И естественно, если рынок занят другими сильными брендами, развивать свою экономику по производству товаров на экспорт, по сути, невозможно. У нас сейчас есть такая возможность, и компании этим активно пользуются", — добавил Кузнецов.