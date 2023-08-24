МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома Джо Байден в силу его некомпетентности не в состоянии обеспечить прекращение конфликта вокруг Украины. Издание Politico рассказало, как Украина готовится к победе Трампа

"Я не думаю, что он сможет это сделать", — сказал Трамп в интервью Такеру Карлсону в соцсети Х.

Трамп отметил, что США "во многом вовлечены" в украинский конфликт, и работа президента заключается в том, чтобы вытащить страну из него. Вместо этого Байден предпочитает фотографироваться на пляже.

Говоря о физических данных нынешнего президента, Трамп заявил, что тот вряд ли дотянет до следующих выборов, которые пройдут в 2024 году.

"Я не думаю, что он достигнет ворот", — сказал политик.

По словам Трампа, Байден по всем показателям слаб. "Думаю, он слабее разумом, нежели физически", — отметил он. "А физически он не совсем триатлонист, да и вообще никакой не спортсмен", — добавил экс-президент.

Трамп указал на то, что его соперник плохо передвигается.

"Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли", — сказал Трамп, добавив, что на пляже Байден продемонстрировал неспособность поднять шезлонг.

Республиканец считает внешний вид Байдена "ужасным".

"Он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно", — сказал экс-президент.

Своим главным приоритетом Трамп назвал охрану границы.

"Вернуть преступников, которым позволили попасть в нашу страну, назад в их страны", — подчеркнул он.