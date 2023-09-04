Минюст США хочет добиться направления замороженных активов России для нужд Киева
ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование активов РФ на сумму более 1 миллиарда долларов, попавших под международные санкции, для нужд Украины, заявила заместитель американского генпрокурора Лиза Монако.
Ранее Белый дом по итогам встречи советников по национальной безопасности пяти стран заявил, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока РФ не возместит "ущерб" Киеву. Помимо этого, как отмечается, представители пяти союзных стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с РФ "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению.
"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила Монако в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе замороженных активов РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230904/841643892.html