ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование активов РФ на сумму более 1 миллиарда долларов, попавших под международные санкции, для нужд Украины, заявила заместитель американского генпрокурора Лиза Монако. В Европе подсчитали доходы от замороженных активов России

Ранее Белый дом по итогам встречи советников по национальной безопасности пяти стран заявил, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока РФ не возместит "ущерб" Киеву. Помимо этого, как отмечается, представители пяти союзных стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с РФ "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению.

"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила Монако в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе замороженных активов РФ.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.