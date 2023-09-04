АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK). Акции на Мосбирже открыли торги ростом на 0,5 процента

"В августе инфляция составила 9,09% в месячном исчислении и 58,94% в годовом", — говорится в сообщении.

При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил 128,05%.

Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.