2023-09-04T10:13:23+03:00
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2023-09-04T10:13:23+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230904/841645364.html
Годовая инфляция в Турции ускорилась в августе более чем на 10 процентов
Макроэкономика
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Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK). "В августе инфляция составила 9,09% в месячном исчислении и... ПРАЙМ, 04.09.2023
макроэкономика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK).
"В августе инфляция составила 9,09% в месячном исчислении и 58,94% в годовом", — говорится в сообщении.
При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил 128,05%.
Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.