БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП Германии в 2023 году, вероятно, сократится на 0,4% из-за спада потребления и слабого экспорта, следует из прогноза Немецкого института экономических исследований (DIW). ВВП Японии увеличился меньше прогноза

По окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии во втором квартале с учетом сезонных корректировок снизился на 0,2% в годовом выражении, такая же динамика была и в первом квартале.

"ВВП, вероятно, упадет на 0,4% в этом году, поскольку медленное восстановление не может компенсировать спад в первом квартале", — говорится в пресс-релизе на сайте института.

В качестве причин для ухудшения прогноза DIW указывает на спад потребления в Германии и слабый экспорт, связанный не в последнюю очередь со спадом экономической активности в Китае.

К началу 2024 года институт ожидает динамичного старта и на весь 2024 год прогнозирует рост немецкой экономики на 1,2%.