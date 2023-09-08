2023-09-08T11:57:09+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230908/841691306.html
Экономика Германии сократится в текущем году
Макроэкономика
Новости
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ВВП Германии в 2023 году, вероятно, сократится на 0,4% из-за спада потребления и слабого экспорта, следует из прогноза Немецкого института экономических исследований (DIW). По... ПРАЙМ, 08.09.2023
макроэкономика, экономика, новости, германия, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП Германии в 2023 году, вероятно, сократится на 0,4% из-за спада потребления и слабого экспорта, следует из прогноза Немецкого института экономических исследований (DIW).
По окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии во втором квартале с учетом сезонных корректировок снизился на 0,2% в годовом выражении, такая же динамика была и в первом квартале.
"ВВП, вероятно, упадет на 0,4% в этом году, поскольку медленное восстановление не может компенсировать спад в первом квартале", — говорится в пресс-релизе на сайте института.
В качестве причин для ухудшения прогноза DIW указывает на спад потребления в Германии и слабый экспорт, связанный не в последнюю очередь со спадом экономической активности в Китае.
К началу 2024 года институт ожидает динамичного старта и на весь 2024 год прогнозирует рост немецкой экономики на 1,2%.