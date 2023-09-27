ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе встречи со спонсорами своей выборной кампании заявил о желании залезть на дерево, пишет пресс-пул Белого дома. Байден: США будут расплачиваться при приостановке работы правительства

В пригороде Сан-Франциско глава Белого дома выступал на мероприятии по сбору средств, оно состоялось в частной резиденции, куда был допущен узкий круг журналистов президентского пула. Свою речь президент произносил во внутреннем дворике. Как отметил журналист, "Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой".

Репортер уточнил позже, что не до конца ясно, шутил ли президент.

Ранее СМИ писали, что Байден все чаще носит спортивную обувь, так как его окружение на фоне приближающихся выборов опасается, что президент упадет, как это не раз до этого происходило. Во вторник он оступился на трапе своего самолета, однако смог удержаться на ногах.

Байден любит шутить. Так, он нередко говорит находящимся на возвышающихся конструкциях людям, чтобы они не прыгали оттуда, а также иронизирует о своем преклонном возрасте, добавляя сотни лет к политическому опыту. На прошлой неделе президент оконфузился и на подобном нынешнему полузакрытом мероприятии по сбору средств он рассказал историю, как решил выдвигаться президентом, а потом забыл об этом и повторил то же самое. Белый дом объяснил неловкость эмоциональностью президента.