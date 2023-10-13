2023-10-13T12:01:00+03:00
2023-10-13T12:15:14+03:00
2023-10-13T12:01:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231013/841975361.html
Путин оценил рост ВВП России по итогам года
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года — хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация... ПРАЙМ, 13.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, владимир путин, снг, ввп
https://cdnn.1prime.ru/images/84197/51/841975176.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84197/51/841975176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84197/51/841975175.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84197/51/841975175.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84197/51/841975163.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84197/51/841975163.jpg
https://1prime.ru/government/20231012/841971025.html
https://1prime.ru/world/20231012/841966207.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года — хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил Владимир Путин.
"В структуре роста у нас 3% остаются за нефтегазовым сектором, и 45% приходится на промышленное производство", — сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.
"То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в РФ. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", — добавил глава государства.