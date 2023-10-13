БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года — хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию

"Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил Владимир Путин. Путин выразил надежду на расширения военного сотрудничества с Киргизией

"В структуре роста у нас 3% остаются за нефтегазовым сектором, и 45% приходится на промышленное производство", — сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.

"То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в РФ. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", — добавил глава государства.