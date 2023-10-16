МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин России предлагает с 1 января 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации. Минфин назвал лучшую базовую цену на нефть

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации… "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка ‎(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов", — говорится в тексте документа.

Проектом приказа предлагается повысить минимальную розничную цену на водку объемом 0,5 литра до 299 рублей с 281 рубля, на коньяк — до 556 рублей за тот же объем с 517 рублей, на бренди — до 403 рублей с 375 рублей. Кроме того, планируется установить минимальную цену на ром — 403 рубля за 0,5 литра.

Согласно пояснительной записке к проекту, индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, а также ростом затрат на производство алкогольной продукции.

Проектом приказа предлагается установить дату вступления его в силу 1 января 2024 года.

Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.