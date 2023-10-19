БРЮССЕЛЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приобретает особое значение в условиях меняющейся ситуации в мире, в том числе из-за разрушения Западом процессов мировой торговой и экономической интеграции, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов на приеме в Брюсселе по случаю российского председательства в органах ЕАЭС. Путин заявил, что объем инвестиций и число проектов ЕАЭС с Китаем растут

"Напомню, что в эпоху "рождения" Евразийского экономического союза много говорилось об "интеграции интеграций", то есть о гармонизации региональных экономических проектов, основанной на универсальных прозрачных принципах международной торговли и направленной на предотвращение разбалансировки существующей системы товарно-денежных отношений. К сожалению, действия Запада нарушили движение в этом направлении, и сейчас как никогда необходимо обезопасить себя от чьих-либо произвольных решений. В настоящий момент главным объектом санкционного давления США и ЕС является Россия, но очевидно, что завтра на ее месте может оказаться без преувеличения кто угодно", — сказал российский дипломат.

По его словам, сейчас Евразийский экономический союз представляет собой динамично развивающееся интеграционное объединение. В частности, объемы взаимной торговли продолжают увеличиваться каждый год: за 2022 г. товарообмен внутри Союза вырос на 14% по сравнению с 2021 г. За шесть месяцев 2023 г. рост уже составил 11,1%. "В условиях западного давления идет работа над переориентацией торговли: с "западниками" она сокращается, с остальными партнерами — растет", — сказал российский дипломат.

По его словам, развитие сотрудничества в рамках ЕЭАС должно осуществляться таким образом, чтобы сократить зависимость от контролируемых узкой группой игроков механизмов международных экономических связей, включая "резервные валюты".

"И результаты уже весьма ощутимы: в 2022 г. 76% взаиморасчетов и торговли между странами-членами ЕАЭС осуществлялись в национальных и дружественных валютах, а в текущем году этот показатель демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту", — сообщил Логвинов.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.