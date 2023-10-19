ТОКИО, 19 окт — ПРАЙМ. Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей на 27,1%, сообщило министерство финансов страны.

При этом по данным за сентябрь, после введения санкций на экспорт в Россию электромобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра экспорт этого вида товаров сократился на 51,8%.

За период апреля–сентября сократился экспорт в Россию компьютеров на 91,9%, деталей к ним – на 27%.

Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию медицинских изделий на 242,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Экспорт цветных металлов в Россию за полгода с апреля увеличился на 200%, а резиновых изделий — на 138,4%

При этом экспорт в Россию железа и стали сократился на 91,8%, бумаги и бумажных изделий — на 37,3%.

Япония в апреле-сентябре 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 853,8%, сообщило японское министерство финансов.

За период апреля-сентября 2023 года сократился импорт из России сжиженного природного газа на 21,4%, рыбы и рыбопродуктов — на 19,6%, руды цветных металлов — на 79,5%, угля — на 77,3%.

В сентябре рост импорта из России зерновых составил 246,9%, овощей — 12,7%, руды цветных металлов — 200%.

В целом экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре этого года сократился на 8,8%, импорт из России — на 57,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.