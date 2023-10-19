МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "уходит в политический астрал, суть которого — не видеть реальности", отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Справятся ли?". Пушков усомнился в финансовых возможностях США

По его словам, в "виртуальном мире" Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя об этом говорит весь мир, а "Россия проигрывает войну Украине", хотя никто больше в мире этого не видит.

"Что еще происходит и не происходит в виртуальной вселенной Джозефа Байдена?" — задался вопросом Пушков.

"Легко догадаться: происходит только то, что нужно, приятно и выгодно администрации США. Но политика, как известно, жестче", — заключил он.

Во вторник по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесен удар. По данным минздрава Газы, погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за произошедшее друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, неудачно запущенная палестинской группировкой "Исламский джихад". Байден, комментируя случившееся, заявил, что информация от Пентагона об ударе по больнице показывает непричастность Израиля к инциденту.