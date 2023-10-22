МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Человечеству нужен "новый мировой порядок", и США смогут объединить его, заявил президент Джо Байден на предвыборном приеме. Стенограмма выступления главы Белого дома опубликована на его сайте. "Больше не будут слушать". Глобальный Юг отвернулся от Запада

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде на протяжении пятидесяти лет, и это работало чертовски хорошо, но это вроде как выдохлось", — сказал президент.

Он привел пример, как заставил "объединиться" такие десятилетиями пребывавшие в ссоре страны, как Япония и Южная Корея, — на почве противодействия России и поддержки Украины.

По мнению Байдена, миру требуется "новый порядок".

"Ему нужен новый — новый мировой порядок", — подчеркнул американский лидер.

Байден уточнил, что именно Соединенным Штатам предстоит "объединить мир".

"У нас есть реальная возможность объединить мир так, как этого не было уже долгое время", — отметил он.

Говоря об особой роли своей страны, президент заявил: "Мы, как сказала Мадлен Олбрайт, важнейшая нация. Мы — основная нация".

По мнению Байдена, у США должно всё получиться.

"Мы Соединенные Штаты. Никогда не было такой вещи, которую мы задумали бы, которую мы не смогли бы осуществить. Ни разу в американской истории", — подчеркнул президент.