Президент Байден выступил за построение "нового мирового порядка" во главе с США
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Человечеству нужен "новый мировой порядок", и США смогут объединить его, заявил президент Джо Байден на предвыборном приеме. Стенограмма выступления главы Белого дома опубликована на его сайте.
"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде на протяжении пятидесяти лет, и это работало чертовски хорошо, но это вроде как выдохлось", — сказал президент.
Он привел пример, как заставил "объединиться" такие десятилетиями пребывавшие в ссоре страны, как Япония и Южная Корея, — на почве противодействия России и поддержки Украины.
По мнению Байдена, миру требуется "новый порядок".
"Ему нужен новый — новый мировой порядок", — подчеркнул американский лидер.
Байден уточнил, что именно Соединенным Штатам предстоит "объединить мир".
"У нас есть реальная возможность объединить мир так, как этого не было уже долгое время", — отметил он.
Говоря об особой роли своей страны, президент заявил: "Мы, как сказала Мадлен Олбрайт, важнейшая нация. Мы — основная нация".
По мнению Байдена, у США должно всё получиться.
"Мы Соединенные Штаты. Никогда не было такой вещи, которую мы задумали бы, которую мы не смогли бы осуществить. Ни разу в американской истории", — подчеркнул президент.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231022/842045891.html