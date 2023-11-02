МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в регионах РФ в зависимости от объемов потребления необходимо для решения проблемы перекрестного субсидирования, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. Глава Болгарии призвал суд пересмотреть тарифы на российский газ, пишет СМИ

Механизм перекрестного субсидирования позволяет устанавливать тариф на электроэнергию для определенных категорий потребителей ниже экономически обоснованного за счет его увеличения для иных потребителей. В 2021 году объем "перекрестки" в РФ оценивался в 239,4 миллиарда рублей, по итогам текущего года она может достигнуть уже 294 миллиардов рублей, посчитали эксперты Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

"Это большая сумма, которая похожа на возможную неконтролируемую черную дыру. Поэтому тарифы однозначно надо уравнивать, и правительство пытается найти способы решения этой непопулярной темы", — сказал Бельский, отвечая на вопрос, сможет ли введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения помочь в решении проблемы перекрестного субсидирования.

Он также отметил, что при введении дифференциации в регионах тарифы для населения увеличатся.

Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 января 2024 года устанавливать в регионах дифференцированные тарифы для населения (тариф повышается при росте энергопотребления), если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования. Как отметили в ведомстве, тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС проконтролирует эти решения.