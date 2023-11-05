МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Россия перешла укреплению собственного суверенитета и создание всех элементов для его обеспечения, сказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на марафоне "Знание. Первые" по теме "Суверенная экономика: шаги, которые сделали Россию сильной". Белоусов раскрыл планы на эксперимент по отмене НДС для общепита

"Суверенитет — это не самоизоляция. Суверенитет означает, что мы, и любая страна, обладающая суверенитетом, прежде всего экономическим, — это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира. Далеко не все страны имеют такую возможность", — пояснил первый вице-премьер.

По его словам, ситуация в мире такова, что такая задача стоит и перед другими государствами, в том числе США, Китаем, Индией и другими крупнейшими странами. В Британии сделали неожиданное заявление о России

Он рассказал о семи ключевых условиях экономического суверенитета страны: это собственные ресурсы для развития (образование, наука и технологии); эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами (продовольствие, энергия и сырье); современная инфраструктура (транспорт, энергетика, финансы, цифровая инфраструктура); эффективные институты (законы и правила); устойчивые позиции в глобальной экономике за счет выстроенной системы партнерств с другими странами; макроэкономическая устойчивость (низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит); устойчивое социальное развитие.

"Только все эти условия в совокупности дают право стране говорить, что в ней обеспечен экономический суверенитет… В России есть все возможности для того, чтобы иметь все семь позиций", — заключил Белоусов.