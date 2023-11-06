МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Шансы президента США Джо Байдена на переизбрание тают на глазах, на это указывает тот факт, что за год до выборов его предшественник и соперник Дональд Трамп лидирует по популярности в пяти из шести колеблющихся штатов, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Хаотичная политика. Пушков указал на неспособность США решать проблемы

По его словам, имея на руках две войны, с республиканской палатой представителей, готовой блокировать инициативы администрации демократов, и с протестом против ее действий со стороны мусульманской общины США, 81-летний Байден выглядит обреченным.

Как считает Пушков, в этой ситуации, чтобы остановить Трампа, у демократов есть три варианта действий. Первый вариант — это "вытащить из шляпы кролика", то есть малоизвестного "кандидата-вундеркинда", способного соперничать с Трампом.

Подобным кандидатом, на его взгляд, может быть аналог баллотировавшегося в 1990 году Билла Клинтона или "чудо-женщина" — Wonder Woman, "которой точно не является Камалла Харрис".

Также, как отметил Пушков, демократы могут прибегнуть к массовым фальсификациям результатов голосования, что чревато на сей раз крупным гражданским конфликтом.

В качестве третьего варианта действий демпартия может принять "эктраординарные юридические меры против Трампа" — но это, как подчеркнул Пушков, чревато тем же конфликтом и опасной разбалансировкой всей политической системы.

"В общем, куда ни кинь — везде клин", — сделал вывод сенатор.