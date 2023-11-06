МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, фактически проиграв на Украине, будут перекладывать вопрос мирных переговоров на Владимира Зеленского, заявил в интервью Le Figaro американский эксперт, директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Рассел Мид. "Лишить должности". Польский генерал увидел саботаж в действиях Залужного

По его словам, стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что "пришло время вести переговоры и уступать территорию".

Эксперт отметил, что это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами.

Он подчеркнул, что не видит перспектив победы Америки на Украине и что Вашингтон уже потерпел два серьезных поражения — когда Россия начала спецоперацию и когда контрнаступление ВСУ провалилось, будучи плохо спланированным и не обеспечивалось оружием в нужном темпе и количестве.

"Американцы вправе спросить, зачем нам платить 250 миллиардов долларов в виде помощи, если мы и так уже в тупике", — отметил собеседник.