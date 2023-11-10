МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. С начала 2023 года цены выросли на свинину и говядину, но сильнее всего подорожала курятина — на 29 процентов, рассказал РБК Тюмень Сергей Зайнуллин, профессор факультета рекламы университета "Синергия". "Руспродсоюз" раскрыл, к чему приведут просьбы ритейла не повышать цены

Стоимость возросла из-за колебания курса доллара, так как в России до сих пор сохраняется зависимость от импортных кормов, племенных производителей, ветеринарных препаратов и оборудования, отметил эксперт.

"Политика Банка России по резкому увеличению учетной ставки усугубляет проблему, так как кредиты бизнес может получить на краткий срок и под высокий процент — от 20% годовых. Эти расходы производители и переработчики мяса перекладывают на клиентов. При сохранении высоких кредитных ставок мясо и мясопродукты будут расти на 1,5-2% ежемесячно", — сказал Зайнуллин.

По словам профессора, остановить рост цен поможет снижение кредитной ставки до пяти — шести процентов, или выстраивание системы массового кредитования по госпрограммам.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания правительства 25 октября поинтересовался у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему растут цены на мясо курицы. Позднее сообщалось, что птицефабрика "Рефтинская" после вопроса главы государства снизила стоимость на продукцию.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых.