МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро (около 8,6 миллиардов долларов), передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Генсек НАТО уверен, что альянс продолжит помогать Украине

В субботу издание Bild сообщало, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза (с четырех до восьми миллиардов евро).

"Правящая коалиция…Олафа Шольца согласилась удвоить немецкую военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро (около 8,6 миллиардов долларов — ред.)", — рассказали агентству неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает Блумберг со ссылкой на источники, бюджетный комитет бундестага должен одобрить выделение дополнительных четырех миллиардов евро (около 4,3 миллиардов долларов) на следующей неделе. Как передает агентство, планы закупок Германии включают истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.