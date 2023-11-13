МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Запад вынужден признать, что Украина не вернет себе утраченные территории, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя недавнее заявление главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. Кризис американского лидерства. Пушков объяснил некомпетентность Запада

Адмирал ранее высказал мнение, что Украина будет вынуждена смириться с потерей территорий по "корейскому сценарию", по крайней мере — "на время".

По словам Пушкова, "непримиримая" позиция Запада относительно уже утраченных Украиной территорий сменяется на все более пессимистическую. "Видные фигуры западного истеблишмента призывают и Киев, и Запад смириться с их утратой. Ставридис — бывший главком НАТО в Европе — известный, но не безголовый американский "ястреб". Такого рода заявления он делает потому, что не видит другой перспективы", — объяснил сенатор.

Пушков также напомнил, что когда полтора года назад с таким же тезисом выступил экс-госсекретарь Генри Киссинджер, "на него дружно набросились атлантисты всех мастей, кричавшие, что для Запада приемлемо лишь "полное поражение России".

"Сейчас таких голосов уже почти не слышно. Идеологи Запада вынуждены дать задний ход и признать очевидное", — сделал вывод сенатор.