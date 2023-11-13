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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231113/842244828.html
Пушков: Запад вынужден признать необратимость потери Украиной территорий
Макроэкономика
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Запад вынужден признать, что Украина не вернет себе утраченные территории, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя недавнее заявление... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, алексей пушков, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Запад вынужден признать, что Украина не вернет себе утраченные территории, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя недавнее заявление главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса.
Адмирал ранее высказал мнение, что Украина будет вынуждена смириться с потерей территорий по "корейскому сценарию", по крайней мере — "на время".
По словам Пушкова, "непримиримая" позиция Запада относительно уже утраченных Украиной территорий сменяется на все более пессимистическую. "Видные фигуры западного истеблишмента призывают и Киев, и Запад смириться с их утратой. Ставридис — бывший главком НАТО в Европе — известный, но не безголовый американский "ястреб". Такого рода заявления он делает потому, что не видит другой перспективы", — объяснил сенатор.
Пушков также напомнил, что когда полтора года назад с таким же тезисом выступил экс-госсекретарь Генри Киссинджер, "на него дружно набросились атлантисты всех мастей, кричавшие, что для Запада приемлемо лишь "полное поражение России".
"Сейчас таких голосов уже почти не слышно. Идеологи Запада вынуждены дать задний ход и признать очевидное", — сделал вывод сенатор.