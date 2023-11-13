ООН, 13 ноя – ПРАЙМ. Россия рассчитывает на то, что мир по завершении СВО "многое узнает" о событиях в таких странах, как Украина и Канада, где открыто прославляют нацистских деятелей, заявил РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. МВД России объявило в розыск украинского националиста Ярослава Хунку

"Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что чествование эсэсовца Ярослава Хунки, которое происходило недавно в парламенте Канады, является всего лишь "верхушкой айсберга", а если общество решит копнуть глубже, то в результате будет раскрыто множество тайн, которые окажутся неприятными для большей части жителей страны.

В парламент Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Рукоплещущему залу его представили как ветерана "борьбы против русских". На самом деле Хунка оказался бывшим боевиком дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов. Данное формирование не только воевало против Красной Армии, но и совершало многочисленные зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Глава правительства Канады Джастин Трюдо позднее принес извинения за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца. Председатель палаты общин Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, заявил после инцидента о своей отставке.