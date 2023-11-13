МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил бросить войска в наступление, не предоставляя им оружия, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Пушков: Запад вынужден признать необратимость потери Украиной территорий

Он уточнил, что это было решено на фоне возможного шатдауна в Соединенных Штатах и нежелания нового спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона давать деньги Киеву.

"Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия", — сказал Соскин.

Он добавил, что украинское военное руководство понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без помощи со стороны Вашингтона, в связи с чем Зеленский стал "ненужным" и для ВСУ, и для США с Россией.

Эксперт не исключает, что Россия с целью окончания боевых действий в ближайшие дни может приступить к нанесению ударов по центрам принятия решений.

"Для Зеленского наступает черная полоса без всяких просветлений. Ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет", — сказал Соскин.