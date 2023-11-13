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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231113/842245253.html
"Наступать без оружия". На Украине рассказали, что решил Зеленский
Макроэкономика
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Владимир Зеленский решил бросить войска в наступление, не предоставляя им оружия, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он уточнил, что это было... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, владимир зеленский, украина, всу, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил бросить войска в наступление, не предоставляя им оружия, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он уточнил, что это было решено на фоне возможного шатдауна в Соединенных Штатах и нежелания нового спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона давать деньги Киеву.
"Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия", — сказал Соскин.
Он добавил, что украинское военное руководство понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без помощи со стороны Вашингтона, в связи с чем Зеленский стал "ненужным" и для ВСУ, и для США с Россией.
Эксперт не исключает, что Россия с целью окончания боевых действий в ближайшие дни может приступить к нанесению ударов по центрам принятия решений.
"Для Зеленского наступает черная полоса без всяких просветлений. Ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет", — сказал Соскин.