МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с ее разделом на две части, пишет старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист британской газеты Telegraph по вопросам международных отношений Кон Кафлин. Пушков: Запад вынужден признать необратимость потери Украиной территорий

"Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они также имеют ряд поразительных сходств – не в последнюю очередь готовность многих западных лидеров капитулировать", — говорится в публикации.

По словам эксперта, если израильтянам даже удастся уничтожить инфраструктуру ХАМАС, администрация США уже пытается диктовать последствия конфликта еще до того, как боевые действия закончатся. Так, президент Джо Байден заявил о своем несогласии с любой израильской "реоккупацией" Газы.

Что касается Украины, то тупиковая ситуация, сложившаяся на поле боя, побудила политиков по обе стороны Атлантики переориентировать свои усилия на поиск дипломатического решения конфликта, пишет Кафлин.

В Берлине согласны, что Украину следует разделить на две части: присоединенную Россией территорию на востоке официально передать Москве, а "остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступление в ЕС", считает эксперт.

"Аналогичный образ мышления все больше преобладает среди политиков в Париже и Вашингтоне, причем желание положить конец украинскому конфликту становится тем острее, чем дольше продолжается кризис в Газе. Западные лидеры, похоже, больше не имеют возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно", — подчеркнул профессор.